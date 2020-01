Accende braciere e si ustiona: morto 66enne

Non ce l’ha fatta Marcello Martelli. Il 66enne rimasto gravemente ustionato nella sua abitazione di Lama (San Giustino) nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, è morto giovedì all’ospedale di Pisa dopo 22 giorni di agonia, come conseguenza delle ustioni che avevano interessato il 90% del suo corpo.

L’incendio ai primi di dicembre

Cos’era successo

Intorno alle ore 23 del 10 dicembre Martelli, che viveva da solo nel paese di Lama, in via Don Minzoni, aveva provato ad accendere il braciere usando la benzina. Le fiamme lo avevano avvolto immediatamente. A nulla era valso l’intervento dei soccorsi, avvertiti dai vicini di casa. I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello erano riusciti a domare l’incendio e a portare in salvo l’uomo, poi preso in cura dai sanitari del 118. Ma le sue condizioni erano comunque gravissime, con ustioni di primo grado e gravi lesioni alle vie aeree, che avevano reso necessario il trasferimento dall’ospedale di Perugia al centro grandi ustionati dell’ospedale di Pisa. Giovedì il suo cuore ha smesso di battere. I funerali – si apprende da La Nazione – non sono ancora stati fissati in attesa che il corpo venga restituito alla famiglia dall’autorità giudiziaria.