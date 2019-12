Amelia, 45° concerto di Natale in cattedrale

Come di consueto il 26 dicembre – alle ore 18 – si terrà nella cattedrale di Amelia il tradizionale concerto di Natale organizzato dall’associazione Ameria Umbra e dalla Corale Amerina con il supporto del Comune di Amelia e dalla Fondazione Carit. Giunto alla sua 45° edizione, un traguardo che poche realtà possono vantare di aver raggiunto, il concerto, che ha sempre richiamato un notevole pubblico, offre un programma ricercato e di grande effetto, infatti oltre alla Sinfonia a quattro trombe di Giovan Battista Martini, verranno eseguiti il Regina Coeli Kv 276 e la Kroenungsmesse Kv 317 di Mozart. Per finire, come di consueto, alcuni canti della tradizione natalizia. Saranno impegnati, sotto la direzione del maestro Gabriele Catalucci, la Corale Amerina, l’orchestra Ameria Umbra e i solisti Cristina Paolucci (soprano), Elisabetta Pallucchi (mezzosoprano), Paolo Pellegrini (tenore) e Daniele Bonacci (basso).

