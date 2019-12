Arrone, 23° edizione per il presepe vivente

Il castello di Arrone ai appresta ad ospitare la 23° edizione del presepe vivente tanto atteso e desiderato da tutti gli abitanti del borgo in provincia di Terni, inserito fra quelli ‘più belli d’Italia’. I giovani e le numerose associazioni del paese hanno unito i loro sforzi per creare un fattivo clima di collaborazione. L’ingresso al presepe è gratuito. L’evento si terrà – a partire dalle ore 17.30 – il 26 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio prossimi. In caso di maltempo l’edizione del 26 dicembre verrà recuperata il 29. In campo il comitato del presepe vivente di Arrone e il comitato del castello.

