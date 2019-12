Fuochi d’artificio ‘illegali’ sequestrati

Venti chili di fuochi d’artificio sottratti alla libera vendita, trovati e sequestrati in seguito ad un controllo della polizia di Stato e della Guardia di finanza ad Assisi. A finire nei guai è un 60enne italiano, denunciato per detenzione e commercio di materie esplodenti senza licenza dell’autorità.

Il check

La scoperta in seguito ad un controllo negli esercizi commerciali: i venti chili di fuochi d’artificio risultavano essere stati messi in vendita in un negozio ma, tuttavia, non potevano essere rivenduti in orma libera. Motivo? Per la commercializzazione servivano specifiche autorizzazioni sia per la vendita che per l’acquisto. Il servizio degli agenti rientra nell’ambito del contrasto al fenomeno della rivendita non autorizzata di articoli pirotecnici.