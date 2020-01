Calvi, linea Telecom ko «Enorme danno»

Giorni su giorni senza linea telefonica e internet funzionante. Un problema per tutti: i residenti – specie i più anziani -, i commercianti e lo stesso Comune, il quale negli ultimi giorni ha deciso di ‘bussare’ alla procura della Repubblica sul disservizio. Accade a Calvi dell’Umbria: dal 23 dicembre – il guaio si era palesato anche in precedenza – i nervi dei cittadini sono messi a dura prova da un nuovo stop che coinvolge la Telecom.

La linea

Come detto il problema non è una novità per il comune ternano. Vincenzo Mazzucconi è il titolare della tabaccheria in centro, uno dei luoghi più frequentati dai cittadini per svariati motivi: è lui a spiegare il disagio che stanno vivendo gli abitanti di Calvi dell’Umbria. «Da agosto, periodicamente, c’è stato il disservizio. Due giorni la linea c’era e poi non più. Poi ancora dal 30 novembre al 12 dicembre e per quel che mi riguarda sono stato con i servizi chiusi: marche da bollo, postepay, bolli auto ecc., bigliettazione ecc.; dal 12 al 22 hanno riattivato la linea, quindi ancora guai. Ho una seconda linea privata per l’attività e ciò mi ha aiutato un po’».

L’impasse persistente

Il peggio doveva ancora venire: «Dalle 13 del 23 dicembre – continua Mazzucconi – non ho la linea. In totale sono 25 giorni di disservizio per un danno economico di 12 mila euro: in tutto ciò la gente se ne deve andare a Montebuono (Comune in provincia di Rieti) o addirittura a Narni Scalo per i versamenti in banca perché anche quest’ultima ha avuto guai, così come accaduto ad Otricoli. E non è un discorso privato di tipo commerciale: gli anziani non hanno le linee fisse ed è un problema diffuso in tutto il territorio. Il danno è enorme e so che anche il sindaco Guido Grillini ha fatto un esposto alla procura della Repubblica. A noi non funziona nemmeno il bancomat, in aggiunta. Ai clienti sono stato costretto a dire che non funziona, i turisti sono dovuti andare a Narni Scalo a prendere i soldi».

Gli esposti

A confermare che qualcosa non stia andando proprio bene con Telecom è il vicesindaco di Calvi, Sandro Spaccasassi: «Sì, dal 23 dicembre c’è un problema. Per quel che ci riguarda abbiamo fatto in primis normali richieste di riparazione tramite il numero della società, quindi è stata inviata una Pec. Infine, pochi giorni fa, c’è stata una querela alla procura della Repubblica». Anche lo stesso Mazzucconi si è mosso: «Ho fatto due esposti e c’è l’interessamento anche di Lottomatica, faranno rivalsa anche loro. Telecom? Molti privati hanno chiamato e gli è stato detto che stanno ripristinando il guasto». Per ora la risoluzione positiva non c’è: «Andrò dai carabinieri a breve, alle email non hanno risposto. Ci sono altre attività commerciali in affanno per lo stesso motivo».