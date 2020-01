Capodanno di gioia al residence ‘Chianelli’

Grande festa e cenone di fine anno anche per il residence ‘Daniele Chianelli’ a Perugia, struttura che ospita nei bambini, ragazzi e adulti malati di leucemie, linfomi e mielomi, insieme alle loro famiglie. Una cinquantina gli ospiti della serata organizzata dai volontari del Comitato per la Vita ‘Daniele Chianelli’ che hanno cucinato e allietato la serata con giochi, musica dal vivo e una tradizionale tombola per grandi e piccini. «Si chiude per il Comitato – ha detto il presidente, Franco Chianelli – un anno intenso di attività e impegno nella raccolta fondi per il sostegno alla ricerca, ai reparti di ematologia ed oncoematologia pediatrica, ai laboratori del Creo, il Centro di ricerca emato-oncologico, al gruppo multidisciplinare per una assistenza a 360 gradi di ogni paziente e di ogni familiare. Il 2020, anno in cui festeggeremo 30 anni di attività, sarà fondamentale per la realizzazione del nostro grande progetto, l’ampliamento del residence con altri quindici appartamenti. Per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Non smetteremo mai – ha proseguito – di fare ogni cosa possibile per aiutare tutti i bambini, i ragazzi, gli adulti malati a sentirsi meno soli. Per questo sono fondamentali feste, gite, momenti di svago. Anche un sorriso, una risata, qualche ora di serenità possono aiutare a rendere questo periodo meno duro. E perché no? Essere un po’ terapeutici». Il prossimo appuntamento è dedicato ai più piccoli, il 6 gennaio con l’arrivo della Befana.

