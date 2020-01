Carsulae, lavoratori ancora in attesa

di F.L.

Il cambio d’appalto è scattato ufficialmente giovedì 2 gennaio: da quella data è la società bolognese Vivaticket ad aver preso in mano (da sola) la gestione non solo del sito turistico della Cascata delle Marmore, ma anche di quello archeologico di Carsulae, in particolare del centro visita Umberto Ciotti. Ma alla ripresa dell’attività dopo il Capodanno, a riaprire le porte di quest’ultima struttura non c’erano i lavoratori che fino a dicembre, con la vecchia gestione, avevano garantito il funzionamento dello stesso centro.

CARSULAE: «TUTELARE IL LAVORO»

I nodi ancora da sciogliere

A quasi una settimana di distanza dal passaggio di consegne loro, infatti, attendono ancora di capire quale sarà il proprio futuro, visto che la riapertura è stata garantita da Vivaticket attraverso l’utilizzo di personale proveniente dalla Cascata. Che, di fatto, è andato per ora ad assorbire il monte ore di chi c’era prima. Tutto questo in attesa di conoscere i dettagli dell’accordo firmato il 30 dicembre tra i vertici della società subentrante e Cgil, Cisl e Uil per tutelare il mantenimento dei posti di lavoro, con l’obiettivo – utilizzando le parole del vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo, Andrea Giuli, che ha seguito da vicino la vicenda – di trovare «una soluzione di dettaglio, possibile e realistica, che dovrà essere definita e ratificata entro il prossimo mese di gennaio». Sono stati definiti dunque per ora i tempi, ma le modalità con cui si concretizzerà la soluzione, in attesa della fissazione dei colloqui che nelle prossime settimane coinvolgeranno i lavoratori interessati (che si sono detti disposti anche a sacrifici, come contratti part-time con redistribuzione delle ore). Questi stessi lavoratori si devono dunque armare ancora di pazienza e attendere, nonostante siano passati quasi tre mesi dall’aggiudicazione dell’appalto a Vivaticket (il 9 ottobre quella provvisoria) e due dalla proroga data ai gestori ‘uscenti’.

LA PREOCCUPAZIONE