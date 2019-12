Incidente stradale intorno alle 17.30 di domenica pomeriggio lungo la strada che collega la frazione perugina di Pianello al paese di Valfabbrica. Due le autovetture coinvolte ed il bilancio parla di cinque persone rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave. Sul posto si sono portati gli operatori del 118, una squadra dei vigili del fuoco di Perugia e le forze dell’ordine.

