Nonostante fosse sottoposta all’obbligo di dimora, ha continuato ad uscire di casa in orari e con modalità non consentite, anche per commettere furti. Per questo una 20enne ternana martedì è stata nuovamente arrestata dalla polizia di Stato – in particolare dalla squadra Mobile di Terni – su ordine del tribunale. La misura applicata è quella degli arresti domiciliari, più pesante della precedente in ragione delle condotte messe in atto dalla giovane.

Condividi questo articolo su