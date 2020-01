È morto in Umbria il paladino delle balene

È morto in Umbria, a Paciano, in provincia di Perugia, il noto biologo marino Sidney Holt. Di origine inglese, aveva 93 anni. Il decesso – di cui si è appreso in queste ore – sarebbe avvenuto nei giorni scorsi.

La popolarità negli anni Cinquanta

Con la sua attività, Holt ha avuto un ruolo fondamentale nel salvare le grandi balene dall’estinzione. Divenne famoso in giovane età, nel 1957, dopo aver copubblicato il libro ‘On the Dynamics of Exploited Fish Population’ con Ray Beverton. Sessantatré anni dopo, il lavoro rimane una pietra miliare della scienza della pesca. Per 25 anni ha prestato servizio in diverse funzioni presso l’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura e altre agenzie delle Nazioni Unite. Per 30 anni, la figura di Sidney è stata associata a Greenpeace, come direttore esecutivo della sede nel Regno Unito e ha fondato la sua filiale italiana.

La nota del comune

Holt era giunto molti anni fa a Paciano insieme al suo amico David McTaggart, indimenticato fondatore di Greenpeace. «Tutti a Paciano – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – lo ricorderanno come un signore distinto, con grande forza di volontà e lucidità, nonostante le malattie e l’età avanzata».

