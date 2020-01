‘Emergenza senza barriere’, l’evento

Una giornata di festa, ma soprattutto una giornata di grande utilità quella che si terrà a Montecastrilli (Terni) il prossimo 9 gennaio, organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro nell’ambito delle manifestazioni in programma per il 25° anniversario dell’associazione patrocinate dalla Regione Umbria, dai comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli, Amelia e Acquasparta e dalla Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia. Lo scopo dell’iniziativa sarà presentare e illustrare alle persone con disabilità dei centri della Usl Umbria 2, i numeri dell’emergenza anche grazie all’intervento del servizio di 118, di polizia di Stato, carabinieri e vigili del fuoco. Nella mattinata saranno presentati video didattici, ma anche prove pratiche e simulazioni, che vedranno la partecipazione attiva di ragazzi portatori di handicap – circa 80 quelli coinvolti – per l’intervento in situazioni di emergenza all’interno delle quattro postazioni allestite per la manifestazione. ‘Emergenza senza barriere’ è il titolo che si è voluto dare a questa prima edizione che si terrà presso il centro fiere di Montecastrilli a partire dalle ore 10, per poi continuare con un pranzo sociale offerto dalla pro loco di Montecastrilli, animazione, balli e musica in compagnia degli ospiti delle residenze per anziani del territorio.

Entusiasmo

«Voglio ringraziare la Croce Rossa, la pro loco e le istituzioni intervenute – afferma Emanuele Pasero, coordinatore dei centri per disabili del distretto amerino narnese della Usl Umbria 2 -. E’ una manifestazione di grande importanza che vede le persone con disabilità come soggetti attivi per l’emergenza al pari degli altri cittadini e non più come soggetti solo passivi. Questo evento si inserisce e rafforza il percorso svolto presso i centri, nell’ottica del raggiungimento della massima consapevolezza e inclusione della persona con disabilità». «Abbiamo creduto in questo evento per la sua utilità e il forte valore inclusivo – spiega Matteo Sciarrini, presidente della CRI aviglianese – e ci auguriamo di poter organizzare altre esperienze formative in collaborazione con i centri per disabili del territorio. Il soccorso è un diritto a cui tutti devono poter accedere – aggiunge – ed è nostro dovere fornire, ove possibile, gli strumenti per renderlo fruibile. Ringrazio sin da ora chi ha sostenuto il nostro progetto e si è reso disponibile a partecipare con interesse ed entusiasmo».