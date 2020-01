Orvieto, promozione Stella in McLaren

Novità di rilievo per il 48enne ingegnere aerospaziale orvietano Andrea Stella, noto in particolar modo per essere stato un grande protagonista in Ferrari – negli anni di Michael Schumacher, Kimi Räikkönen e Fernando Alonso – in F1. Per lui c’è una promozione in casa McLaren: è il nuovo racing director al posto di Andreas Seidl e manterrà le responsabilità da progettista. In precedenza era performance director del team di Woking.

Il miglioramento

A spiegare il passaggio è lo stesso Seidl: «Il motorsport è uno sport di squadra. Non puoi – riporta automoto.it – mai fare da solo. Ho una schiera molto forte di persone che parlano di me, con James Key come direttore tecnico, Piers Thynne come direttore di produzione e Andrea Stella come direttore delle corse. Ho piena fiducia in loro e nei loro team in tutto ciò che fanno e quindi hanno il mio pieno sostegno. È fondamentale responsabilizzare le persone, incoraggiarle a prendere decisioni, consentire loro di correre rischi e sostenerle se va storto perché accetto che possano verificarsi degli errori: questo è l’unico modo per migliorare e migliorare come squadra». Stella, in Ferrari per oltre dieci anni, è passato alla scuderia britannica al termine della stagione 2014.