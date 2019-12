Ferentillo, soccorso tagliaboschi 38enne

Intervento in zona impervia per gli uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, del Soccorso alpino dell’Umbria e del 118, sabato mattina in Valnerina ed in particolare a Terria, frazione del comune di Ferentillo. L’operazione di soccorso è scattata in seguito all’infortunio di un tagliaboschi – un 38enne di Terria (F.A. le sue iniziali) – che è caduto ed ha riportato lesioni, in particolare ad una gamba con probabile frattura del femore. Una volta raggiunto, è stato stabilizzato dal personale sanitario ed è stato chiesto l’intervento dell’elicottero del 118 ‘Icaro’ – in ragione delle difficoltà nel raggiungere l’area – per il successivo trasporto in ospedale. Da quanto appreso l’uomo è caduto lungo il sentiero creato per il disboscamento, durante le operazioni di recupero del legname con l’ausilio di muli.

La nota

Di seguito la nota diffusa dal Sasu sull’intervento: «Poco prima delle 12 di sabato il Soccorso alpino e speleologico Umbria è stato allertato dalla centrale unica regionale del 118 per un boscaiolo – F.A. di 38 anni del luogo – infortunatosi nei pressi di Terria nel comune di Ferentillo (Terni). Sul posto si sono recate due squadre di tecnici, operatori e sanitari del Sasu ed il personale del 118 che, accertare le condizioni dell’uomo, lo hanno stabilizzato sulla barella spinale in dotazione al Sasu e 118. La barella con il paziente è stata così recuperata mediante l’utilizzo del verricello, con l’assistenza del tecnico del Soccorso alpino e speleologico, e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Terni. Sul posto anche i vigili del fuoco».