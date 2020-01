Tredici ovuli per complessivi cinque grammi di eroina. Ad averli con sé un 27enne tunisino senza fissa dimora ed in attesa di protezione internazionale: a scovarli è stato il personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Foligno, coadiuvata dalla Volante. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e nella giornata di sabato è prevista l’udienza di convalida.

