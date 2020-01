Africa Eco Race, Tassi 24° dopo prima tappa

Top 25 per Gianluca Tassi dopo l’esordio all’Africa Eco Race, la 12° edizione del rally raid in programma fino al 19 gennaio e che prevede dodici tappe. Il pilota paraplegico di Perugia – presidente del Cip Umbria – è 24° dopo i primi chilometri con accanto il navigatore Angelo Montico.

La tappa

Tassi spiega che la «gara è comincia appena siamo sbarcati dalla nave; abbiamo fatto un primo trasferimento di 241 km e poi effettuato la prova corta a cronometro di oltre 23 km, quella che ci ha dato punteggio in classifica. Subito dopo abbiamo fatto un altro trasferimento libero di 490 km per arrivare a Tarda. Sono abbastanza soddisfatto di come è andata la giornata». Per loro c’è il 13° tempo di classe Svv. «Questa giornata – prosegue – è servita per prendere mano con quello che era mezzo: è stata la prima volta che lo guidavo quindi è stato molto importante prendere il feeling con il quad Syde by Syde 4×4 biposto e soprattutto con i terreni». Mercoledì si riprende con un tracciato da 333 km da Tarda a Mahmid. Con Tassi ci sono anche il team manager perugino Alessandro Brufola Casotto, il meccanico David Giovannetti ed il team Quaddy supporter di Yamaha.