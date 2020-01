Incidente Foligno, grave un 56enne

È grave l’automobilista 56enne che ha avuto un incidente nella tarda serata di giovedì a Foligno, in località Casone.

Auto ribaltata

Erano le 21 di giovedì quando la Dacia Duster guidata dall’uomo è finita improvvisamente fuori strada, ribaltandosi e rimanendo in posizione verticale. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare l’automobilista. L’uomo – scrive Rgu – è stato trasportato poi in codice rosso al ‘Santa Maria della Misericordia’, con una emorragia in corso. Ora è fuori pericolo, ma la prognosi resta riservata. Sul posto anche i vigili urbani, che ora stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.