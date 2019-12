Lions Club Narni, festa con solidarietà

Si è svolta venerdì 20 dicembre a Narni la tradizionale festa degli auguri di Natale del Lions Club Narni. Alla conviviale hanno partecipato numerosi soci ed alcuni loro ospiti per lo scambio degli auguri, in una sobria cornice prenatalizia. La serata si è avviata con il saluto di benvenuto del presidente Cesare Di Erasmo, che ha inteso rappresentare le tante iniziative che sono state intraprese dal club e indicare le imminenti prospettive di impegno che si tradurranno nei numerosi Services programmati. Il presidente ha voluto in particolare ricordare quei temi e progetti che attengono alla sfera del sociale, argomento che nell’attuale fase storica si dimostra essere quello più sensibile e bisognoso di aiuti concreti ed interventi efficaci nel recare sollievo ai soggetti che versano in stato di fragilità, non soltanto intesa come condizione economica. Questo, in effetti, ha rappresentato la priorità d’azione del Lions Club Narni per il 2019, come si è verificato nel caso delle recenti campagne condotte dal club insieme al ‘Banco alimentare’, oppure per la raccolta degli abiti usati o, ancora, nella prosecuzione della raccolta dei medicinali ancora utilizzabili. Anche il tema della serata, peraltro, è stato dedicato alla solidarietà poiché l’iniziativa è stata rivolta ad una raccolta fondi da destinare a nuclei famigliari vulnerabili residenti nel territorio del Comune di Narni. A tal fine, durante la conviviale è stata effettuata la consueta lotteria di beneficenza, con cui sono stati raccolti fondi per circa 2 mila euro da destinare alla realizzazione del service in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Narni, che prevede l’assegnazione di buoni spesa alle famiglie bisognose in occasione del Natale.

