Lotteria Italia, Umbria: calano i biglietti

Vendite stabili per la Lotteria Italia in Umbria, dove sono stati staccati 134.630 biglietti, il 2,7% in meno rispetto allo scorso anno. La provincia di Perugia, riporta Agipronews, rimane davanti nella classifica delle vendite, con 69.960 tagliandi, ma in discesa del 5,4%. Stabile il dato di Terni e provincia, con 64.730 biglietti (+0,6%).

Lo scorso anno vinti 500 mila euro a Fabro (Tr)

Nell’edizione 2018 gli italiani hanno ‘dimenticato’ di riscuotere oltre 1 milione di euro, diviso in 6 premi di seconda categoria da 50 mila euro ciascuno e da 31 di terza categoria da 25 mila euro. Tutti reclamati i cinque premi di prima categoria, dal primo premio da 5 milioni di euro, vinto a Sala Consilina (Salerno) al quinto da 500 mila euro vinto a Fabro (Tr).

Lotteria Italia: 180 giorni per reclamare i premi

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la ‘data di scadenza’ della Lotteria Italia. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto, spiega Agipronews, può anche essere spedito direttamente all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).