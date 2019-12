Mercato Gubbio, sarà una mezza rivoluzione

Si chiude tra pochi giorni l’anno 2019, un anno solare nel quale il Gubbio ha conseguito 7 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte, 32 i goal realizzati e 53 quelli subiti.

La ripresa

Dopo Capodanno, il Gubbio si ritroverà giovedì 2 gennaio con una seduta pomeridiana alle ore 15. Venerdì allenamento sempre alle ore 15 mentre per sabato e domenica programmato un doppio allenamento. Si radunerà il gruppo che ha concluso l’anno, ma già si sa che alla prima partita del 2019 – domenica 12 a Verona – potrebbero già esserci numerose novità. Torrente vuole tornare al 4-3-3 e vuole farlo con uomini adatti alla sua idea di calcio, che al momento non ci sono.

I nomi in entrata e in uscita

Sembra scontata la cessione del centrocampista Sbaffo, uno dei migliori della rosa e fra i più utilizzati col portiere Ravaglia: sulle sue tracce la Sambenedettese. Al suo posto, dovrebbe arrivare Agnello dall’Albinoleffe. In uscita anche Meli e Rafa Munoz, al cui posto dovrebbe arrivare il difensore Corbier dal Brindisi, con cui c’è accordo da tempo. In attacco, si parla di Patierno, Scotto e Stanco. Uno dei tre potrebbe essere rossoblù fin dai primi giorni del 2020. Manconi potrebbe tornare al Perugia per poi essere girato altrove.