Narni, 49enne salvata a un passo dalla morte

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di venerdì – erano da poco passate le 13 – in strada delle Campore, all’altezza del ponte sul fiume Nera, nei pressi della zona industriale di Narni Scalo (Terni). Una donna infatti – 49enne del narnese – ha scavalcato la balaustra con il chiaro intento di gettarsi nell’acqua e farla finita ma un’altra donna che stava transitando in quel momento – una 54enne di Amelia residente a Narni, una sorta di ‘angelo’ – si è fermata e l’ha afferrata prima che potesse compiere l’insano gesto. In suo aiuto sono intervenuti anche altri due passanti, un uomo e una donna, che – insieme ai carabinieri del comando stazione di Narni Scalo intervenuti sul posto e coordinati dal maresciallo Simone Liberati, hanno ‘completato l’opera’ e tratto definitivamente in salvo la 49enne. Quest’ultima è stata anche soccorsa dal 118 ma ha rifiutato il trasporto in ospedale: a riportarla definitivamente alla ragione sono stati i militari dello Scalo che hanno dialogato a lungo con lei in caserma, tranquillizzandola, confortandola e convincendola a ritornare a casa dai familiari in ansia per le sue sorti.

Condividi questo articolo su