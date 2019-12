Orvieto, muore 48enne agente penitenziario

Tragico incidente stradale nella mattinata di martedì 24 dicembre lungo la strada provinciale 79 bis che da Orvieto Scalo conduce alla frazione di Colonnetta. Due le autovetture coinvolte nel sinistro, semi frontale: una Fiat Panda con a bordo un 48enne orvietano – Andrea Tei – e due bambine di 9 (la figlia) e 12 anni (la nipote) ed una Volkswagen Polo condotta da un 26enne. Le condizioni dell’uomo – estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco – sono subito apparse molto gravi. Condotto dal 118 all’ospedale ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto, il 48enne – agente della polizia penitenziaria – è purtroppo deceduto nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo.

Condizioni feriti

Trasportate all’ospedale di Orvieto e quindi trasferite al ‘Santa Maria’ di Terni anche le due minorenni che erano in auto insieme a lui: le loro condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Ferito in maniera lieve, invece, il 26enne al volante dell’altra auto, risultato negativo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Orvieto, coordinati dal tenente Luciano Lappa, per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. L’auto condotta da Andrea Tei procedeva in direzione Colonnetta mentre l’altra viaggiava verso Orvieto. Dell’accaduto è stata informata la procura di Terni nella persona del pm Matthias Viggiano.

Cordoglio

Andrea Tei, molto conosciuto ad Orvieto, oltre ad essere un ‘basco azzurro’ della polizia penitenziaria, era un grande appassionato di sport e motori: pilota, consigliere dell’associazione La Castellana, ha partecipato con successo a numerose competizioni fra cui l’omonima cronoscalata. Ed è proprio in una delle curve di quel tracciato, percorso chissà quante volte, che martedì – tragico paradosso – ha perso la vita. Profondo il cordoglio in città e fra i colleghi per la scomparsa del 48enne orvietano.