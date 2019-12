Orvieto, Pirro alla guida della Municipale

Alessandra Pirro lascia la polizia Locale di Terni – di cui è stata vice comandante e comandante ‘reggente’ – e sbarca ad Orvieto come comandante dello stesso Corpo. Ad annunciarlo è il Comune di Orvieto, attraverso il sindaco Roberta Tardani, unitamente all’arrivo dell’architetto Marco Rulli – proveniente dal Comune di Finale Ligure (Savona) – come dirigente del settore tecnico.

POLIZIA LOCALE TERNI, VINCE GIOCONDA SASSI

Novità

«Sono molto soddisfatta delle scelte fatte – spiega Roberta Tardani – rispetto ad una situazione urgente e necessaria che completa la compagine dirigenziale del nostro Comune in settori così strategici». Il primo cittadino ha anche annunciato la riapertura, appena trascorse le festività, degli uffici al piano terra del Palazzo comune in piazza della Repubblica dove troveranno posto il corpo di guardia della polizia Locale, l’anagrafe (che manterrà anche una postazione nella sede di via Roma) e l’ufficio protocollo.