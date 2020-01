Perugia, è il Cosmi Day: la presentazione

Presentazione alle 11 in una sala stampa gremita come ai tempi della serie A. Riparte il percorso di Serse Cosmi alla guida del Perugia.

Santopadre: «Come vedete, non ho preclusioni…»

«Mai avuto preclusione nei suoi confronti e questa scelta lo dimostra, ma al tempo stesso chiarisco che non è stato questo il motivo della mia scelta», ha esordito il presidente Massimiliano Santopadre in conferenza. Sala pienissima al ‘Renato Curi’ per l’appuntamento: presenti anche il direttore dell’area tecnica Roberto Goretti, il direttore sportivo Marcello Pizzimenti e il vice del tecnico umbro, Fabio Bazzani.

«Grande coraggio»

«Il presidente – le prime parole di Cosmi – ha dimostrato grande coraggio nel fare una scelta che secondo qualcuno può essere considerata facile ma che invece è difficilissima. Il mio pensiero va a lui e a Massimo Oddo, che conosco, stimo e ringrazio: è stato un mio giocatore e so che è una persona sensibile. Lo ringrazio perché mi fa partire da una base buona, non dall’ultimo o penultimo posto come spesso mi capita».

