Perugia-Venezia, Falcinelli c’è

All’inizio la paura (si temeva un lungo stop), poi il sospiro di sollievo (il problema era lieve), infine la sorpresa: Falcinelli è stato convocato per la partita di domenica pomeriggio, ultima del 2019. Certo, probabilmente non sarà al meglio ed è da escludere, al momento, un suo utilizzo dal primo minuto. Ma comunque al momento la notizia è che il ‘Falcio’, dopo aver segnato il primo gol in campionato nel giorno del boxing day, a Trapani, sarà perlomeno in panchina contro il Venezia.

Perugia-Venezia: i convocati

Perugia

Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario.

Difensori: Falasco, Mazzocchi, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi.

Centrocampisti: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Venezia

Portieri: Bertinato, Lezzerini, Pomini.

Difensori: Fiordaliso, Casale, Modolo, Cremonesi, Simeoni, Ceccaroni, Lakicevic.

Centrocampisti: Zuculini, Vacca, Suciu, Caligara, Gavioli, Fiordilino, Maleh.

Attaccanti: Senesi, Montalto, Zigoni, Di Mariano, Bocalon, Capello.

Porchetta e vino prima della partita

In occasione della partita in casa contro il Venezia, i gruppi della Nord hanno organizzato un pranzo a base di porchetta e vino. Il ritrovo sarà al Percorso Verde Leonardo Cenci, nei pressi della Bocciofila, dalle ore 12:00 in poi. L’incasso sarà interamente destinato alla realizzazione di una coreografia. «Nel prossimo incontro, che verrà organizzato nei primi mesi del 2020, illustreremo a tutti i partecipanti l’idea per questa coreografia, portando avanti così il progetto di condivisione delle iniziative e degli eventi con tutta la Curva Nord», così in una nota gli ultras del Grifo.

Lo stesso arbitro di un anno fa

È Antonio Di Martino della sezione di Teramo l’arbitro designato per dirigere Perugia-Venezia (fischio d’inizio ore 15 al Curi). Assistenti Vincenzo Soricaro di Palermo e Domenico Palermo di Bari. Quarto uomo Federico Dionisi di L’Aquila. È lo stesso arbitro dello scorso anno. Altra curiosità: ancora una volta, dopo Baroni con la Cremonese, il Perugia si ritrova con un arbitro che si chiama come l’allenatore avversario (stavolta è il quarto uomo).