Piediluco, eventi per salutare le festività

Ultimi giorni per ammirare sulle sponde del lago di Piediluco l’albero natalizio, visibile da piazza Bonanni, e il presepe a cura dell’associazione ‘Piediluco Arte’, visibile da piazza della Resistenza. Un fascino unico caratterizza queste due opere, in particolare al calare della sera quando, con la loro accensione, si crea un gioco di luci e riflessi sul lago.

Il programma

Per le giornate del 4, 5 e 6 gennaio – informa la pro loco – sono previste alcune iniziative e, anche quest’anno, saranno aperte le casine di Babbo Natale: una piccola bottega di oggettistica artigianale e un punto ristoro in cui gustare prodotti di gastronomia locale, come il pampepato e i mostaccioli, dolci tipici della tradizione ternana, il tutto accompagnato da vin brulè e cioccolata calda. Un modo semplice per offrire ospitalità e calore a coloro che visiteranno il borgo umbro in queste giornate invernali. Il saluto alle festività è previsto per lunedì 6 gennaio, con la Befana che, accompagnata dai tamburini di Stroncone, donerà caramelle per augurare un delizioso 2020 a tutti. Questi gli appuntamenti: sabato 4 gennaio alle 14.30 apertura casine di Babbo Natale, ore 15 laboratorio creativo per bambini ‘Taglia, cuci, attacca’; domenica 5 gennaio alle 14.30 apertura casine Babbo Natale, ore 15 laboratorio per bambini ‘Fai un paio di calze per la Befana’, trucca-bimbi; lunedì 6 gennaio, ore 15 ‘viva viva la Befana’ lungo le vie del paese accompagnata dai tamburini di Stroncone.