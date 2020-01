Presepe a Marmore, plauso Confesercenti

«Il successo di presenze per il Presepe vivente di Marmore, conferma quello che noi diciamo da tempo, ovvero che sono necessari eventi ed iniziative capaci di aggregare persone per aiutare a superare alcune delle difficoltà del momento». È la Confesercenti di Terni ad esprimere il proprio plauso per la riuscita dell’evento natalizio.

«Iniziative di qualità»

«Quale è dunque il ruolo che si può giocare per dare una mano alla ripresa dei consumi e delle spese? Quello degli eventi e delle iniziative di qualità. Solo se si è capaci di attrarre flussi di persone, e l’iniziativa del Presepe vivente di Marmore ne è una prova, si può sperare di riuscire a dare una spallata alla difficile situazione che attraversiamo, ma è comunque necessaria una seria programmazione, una programmazione da stilare insieme, enti locali e associazioni di categoria. Noi, come Confesercenti, ci siamo».