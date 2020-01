Primi regali per Cosmi: Rajković, ma non solo

C’è un velo di ironia nelle ultime notizie che riguardano il Perugia: dopo che per mesi Massimo Oddo si è lamentato di non poter contare su Angella, di avere la difesa con gli uomini contati e non avere un centrocampista di quantità, visto l’infortunio di Kouan, arriva Serse Cosmi e, all’improvviso, si sblocca tutto: Kouan è già tornato e lavora in gruppo, Angella è sulla via del recupero e ha già ricominciato ad allenarsi e infine – udite udite – dopo due mesi di tentativi infruttuosi Goretti sembra aver finalmente chiuso col difensore svincolato di cui si parlava da quando si è infortunato Angella. Arriverà ora. E se lo godrà Cosmi.

Cosmi, il video del primo allenamento

Rajković finalmente dice sì

Alla fine, il lungo corteggiamento di Roberto Goretti a Slobodan Rajkovic sembra essere andato a buon fine. Il difensore, svincolato dal Palermo, era stato raggiunto a Belgrado dal direttore dell’area tecnica lo scorso novembre e già allora sembrava si fosse sul punto di un accordo imminente. Invece non se ne fece nulla, il ragazzo tentennava in attesa di una offerta dalla serie A e intanto Oddo annaspava, provando a fare le nozze coi fichi secchi e ritrovandosi spesso a schierare il giovane Sgarbi e l’adattato Falasco al centro di una difesa non a caso spesso perforata.

LE PRIME VOCI SU RAJKOVIC A NOVEMBRE

Intanto ci sono due ragazzi

Dagli Usa arriva in prova un esterno sinistro di nazionalità italiana proveniente dalla squadra B dei Cosmos di New York. Si chiama Giuseppe Barone, ha 22 anni, che è cresciuto nella squadra di calcio della Michigan State University.

Dalla Svezia è arrivata una giovane punta proveniente dall’Orgryte, club di Goteborg che gioca nella massima divisione. Si chiama Jonathan Liljedahl, ha 18 anni. In passato è stato in prova anche allo Stoke City.