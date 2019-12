San Gemini perde il grande cuore di David

di F.T.

Ha lottato per cinque lunghi anni David Pitari, fino a quando il suo corpo – non lo spirito, quello mai – lo ha abbandonato. E’ accaduto nella notte fra lunedì e martedì, intorno alle ore 2, e la notizia si è abbattuta su San Gemini – dove David viveva con la moglie – a poche ore dal capodanno 2020.

Il ricordo di Serena

A ricordarlo con profonda e sincera commozione è la cugina, Serena Grigioni, che tutti conoscono anche per la sua grande forza d’animo con cui da anni combatte contro una malattia rara: «David era una ragazzo straordinario – dice in lacrime Serena -, faceva del bene a tutti. Mi diceva che se avesse potuto, avrebbe preso con sé, già malato, tutti i miei dolori per togliermeli e farmi stare bene. Nessuno di noi lo dimenticherà mai perché era davvero un animo nobile, buono. Non parlava mai male di nessuno e aveva sempre una giustificazione per tutti. Ci mancherà a tutti e la sua voglia di lottare resterà un esempio».

L’impegno, sempre

David Pitari aveva 46 anni. Lascia la moglie, la sorella e i genitori. Sangeminese doc – da sempre con il rione Rocca quando si trattava di ‘battagliare’ per la Giostra dell’Arme e le sue tante manifestazioni -, era laureato in giurisprudenza e lavorava come impiegato presso la ditta Mancinelli di Terni. Accanto a ciò, resta anche il suo impegno civile e politico: come protagonista del partito +Europa di Emma Bonino – sempre al centro delle iniziative locali – ed anche come candidato al consiglio comunale di San Gemini alle ultime elezioni, nella lista ‘San Gemini Bene Comune’ con Stefano Giammugnai candidato sindaco. Questo il suo ricordo: «David era nato per il dialogo, il confronto. Anche da posizioni diverse, cercava sempre di ragionare e trovare il punto di mediazione. Più volte, visto che era il primo dei non eletti, mi sono offerto di cedergli il mio posto in consiglio ma lui non ha mai voluto. Diceva: ‘Tu hai ancora tanto da dare, io ho sempre meno tempo’. E discutevamo, anche in maniera forte talvolta. Ma con lui era sempre un piacere». A ricordarlo con commozione è anche l’ex primo cittadino sangeminese, il senatore Leonardo Grimani: «Una grande perdita – dice – perché era un ragazzo straordinario con una grande coscienza civile». I funerali di David si terranno giovedì 2 gennaio alle ore 14 nella chiesa di San Francesco, a San Gemini.