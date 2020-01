Elezioni suppletive l’8 marzo in Umbria

Sessanta Comuni e poco meno di 300 mila euro umbri. Sono coloro coinvolti nel ritorno alle urne in Umbria per l’elezione del nuovo senatore/senatrice – collegio uninominale numero 2 – in seguito alle dimissioni di Donatella Tesei, neo presidente della Regione Umbria: la data è stata scelta dal ministero dell’Interno.

Dove si voterà



Gli elettori tra poco più di due mesi dovranno barrare il candidato del partito o della coalizione: il voto si svilupperà in un’unica giornata. Le elezioni suppletive – costi a carico dello Stato – si sono rese necessarie a causa delle dimissioni della neo governatrice della Regione, ormai ex senatrice della Lega: i Comuni principali interessati sono Terni, Foligno, Spoleto, Orvieto e Narni. A completare il quadro Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Bevagna, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Guardea, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Nocera Umbra, Norcia, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Stroncone, Todi, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina.