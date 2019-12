Strettura, Flaminia riapre con il semaforo

Anas – come già annunciato – sabato mattina ha riaperto al traffico leggero la strada statale 3 ‘Flaminia’ in corrispondenza del valico della Somma, tra Spoleto e Terni. La chiusura si era resa necessaria in seguito alle criticità riscontrate – danni ad alcuni piloni in cemento – sul viadotto di Strettura. Il transito è consentito a senso unico alternato regolato da semaforo per tutte le autovetture e veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate.

TERNI-SPOLETO, CHIUSO IL VIADOTTO DI STRETTURA

Mezzi pesanti in Valnerina

Per i mezzi pesanti resta invece attiva la deviazione sulla strada statale 209 ‘Valnerina’, lungo l’itinerario Terni Est – Ferentillo – Sant’Anatolia di Narco – Spoleto e viceversa.

Lo stop alla circolazione

La chiusura – riferisce Anas – era stata disposta giovedì 28 novembre in seguito a una verifica tecnica programmata, nell’ambito della quale i tecnici avevano rilevato la necessità di un intervento di ripristino strutturale su alcuni elementi del viadotto al chilometro 114,800. I lavori erano stati poi tempestivamente avviati ed eseguiti da più squadre in contemporanea per ridurre al minimo i tempi di completamento.

I prossimi step

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino al completamento della prima fase dell’intervento che consentirà di ripristinare la circolazione a doppio senso di marcia. Successivamente sarà progettato ed eseguito un intervento di risanamento complessivo sul resto della struttura.