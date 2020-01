Stroncone, polpette per ‘sterminare’ i gatti

La segnalazione giunge da Stroncone (Terni) ed è relativa al ritrovamento di polpette avvelenate con lumachicida in via Vici e in zona Porta Nova, nel centro storico del borgo del ternano. Un episodio che ha fatto di nuovo scattare l’allarme, non solo fra chi ha a cuore le sorti del proprio gatto e di quelli che bazzicano il paese – di recente almeno uno è morto avvelenato ed è stato purtroppo inutile ogni tentativo di salvarlo -, ma anche fra i proprietari di cani e cittadini che temono che anche un bambino possa finire per giocare o, peggio, ingerire quegli alimenti pieni zeppi di letale ‘lumachina’. La segnalazione è giunta all’attenzione della polizia Locale del posto chiamata a ricostruire l’accaduto ed intervenire, per la salute degli animali ma pure delle persone. Nella speranza che gli irresponsabili vengano identificati e sanzionati.

