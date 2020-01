Caos Tari, 2.000 avvisi annullati a Terni

Controllo incrociato delle banche dati anagrafiche in mano alla Kibernetes e verifica delle incongruenze segnalate dai cittadini. Questa l’operazione svolta dall’assessorato ai servizi finanziari del Comune di Terni in seguito al caos scatenatosi in merito all’accertamento Tari 2014: annullati circa 2.000 avvisi ritenuti «evidentemente errati per questioni che riguardano l’inesatta residenza del soggetto destinatario».

NERVI A FIOR DI PELLE PER IL CAOS TARI

Info per i cittadini

Da palazzo Spada sottolineano di verificare il dettaglio del proprio avviso e «per semplificare le procedure, si consiglia di ai cittadini che intendano chiedere informazioni o comunicare inesattezze di inviare una mail all’indirizzo avvisi.tari2014.comune.terni@gmail.com». La Kibernetes può essere contattata al numero verde (accessibile da rete fissa) 800085899 o al cellulare 342 9986880 nelle fasce 9-12 e 15-17 dal lunedì al venerdì: anche in tal senso sono state segnalate delle difficoltà. Possibile allegare i documenti a supporto della propria richiesta. Sponda Comune l’ufficio tributi di palazzo Pierfelici – piazza Ridolfi, attimi di tensione giovedì mattina con intervento della polizia Locale – è aperto dalle 9 alle 13 (lunedi-venerdì) e il martedì dalle 15 alle 17 per dare info generali.