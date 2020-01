Terni, assaltano banca con taglierino

Rapina, tentata, alla filiale Intesa Sanpaolo di via Rivo, a Terni. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, della squadra Mobile e della polizia scientifica della questura di Terni per i rilievi e le indagini del caso.

Il tentativo a vuoto

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 15.30 due soggetti – entrambi giovani e a volto coperto – sono entrati nella banca dove erano presenti dipendenti e clienti ed uno dei due è saltato sul bancone, urlando «dove sono i soldi». Le casseforti dell’istituto sono però temporizzate e quindi impossibili da aprire. Nonostante ciò il malvivente ha raggiunto la postazione dell’impiegato con un altro balzo, cercando di arraffare quanto possibile. Il tutto mentre il ‘complice’, armato di taglierino, teneva fermo per un braccio un cliente della filiale.

La fuga e le indagini

Quando i due hanno capito che non sarebbe stato semplice portare via soldi, hanno abbandonato la banca fuggendo di corsa verso l’adiacente ufficio postale e quindi – pare – in direzione del parcheggio posto sull’altro lato dell’edificio che ospita il centro commerciale ‘Il Polo’. Nessuno, nel parapiglia, si è fatto male e immediate sono partite le indagini della polizia di Stato. La base di partenza sono le testimonianze – c’è chi avrebbe visto i due salire a bordo di uno scooter, altri invece raccontano di una rocambolesca fuga a piedi -, le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona ed i rilievi effettuati sul posto. Probabilmente i rapinatori non sono ‘specialisti’ né esperti ma non per questo – anzi – la loro azione è stata meno pericolosa.