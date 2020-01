Terni, attraversa a piedi e causa incidente

Tamponamento fra tre autovetture intorno alle ore 13 di mercoledì in viale Borzacchini, a Terni, all’altezza del cimitero urbano. L’incidente, che ha coinvolto una Nissan Qashqai condotta da una donna, una station wagon Citroen con al volante un uomo ed una Mercedes condotta da un altro uomo, sembra sia stato innescato da un soggetto che ha attraversato a piedi la strada – pur non potendolo fare vista l’assenza di attraversamenti pedonali -, senza poi fermarsi dopo il sinistro nonostante gli ‘inviti’ dei coinvolti. Soccorso dagli operatori del 118 il conducente della Citroen – un giovane – che è stato trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni, comunque, non preoccupano. Sul posto sono intervenuti, per rilievi e gestione della viabilità – congestionata anche in ragione dell’orario di punta – gli agenti della polizia Locale di Terni. Oltre a loro anche i vigili del fuoco a scopo precauzionale.

Condividi questo articolo su