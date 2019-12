Terni, auto investe coppia in via Oberdan

Incidente stradale nella tarda mattinata di Santo Stefano, in via Oberdan a Terni. Una Citroen Xsara condotta da un uomo ha investito una coppia – uomo di 83 anni, donna di 73 – intenta ad attraversare la strada nei pressi della banca Intesa Sanpaolo. Entrambi i pedoni sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e condotti in ospedale: escoriazioni alla testa per la donna, lesioni più serie – ma comunque cosciente – per l’uomo le cui condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono giunti in prima battuta gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi i colleghi della polizia Locale di Terni per la gestione della viabilità ed i rilievi di rito.

