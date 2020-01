Malmena la ex, ferisce tre agenti: arrestato

Ha malmenato la ex compagna e una volta trovatosi di fronte gli agenti della polizia di Stato ha colpito anche loro, ferendone tre. Un 29enne macedone è stato arrestato a Terni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In escandescenza

La polizia è stata avvisata dalla donna vittima della violenza. L’uomo a quel punto è uscito di casa prendendole il cellulare e una Volante si è subita messa sulle sue tracce: il telefonino è stato trovato nel bar dove era appena passato e il 29enne – ha negato tutto – è stato condotto in questura per gli accertamenti del caso. Qui ha dato di matto: si è scagliato contro tre agenti, ferendoli. Per lui, disoccupato e con precedenti penali, è scattato l’arresto, poi convalidato nella direttissima. Avrà l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.