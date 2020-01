Terni, bando dirigente cultura: secondo atto

di S.F.

L’atto finale – negativo, vista l’infruttuosità – della prima procedura c’era stato lo scorso 19 novembre quando, a sorpresa, la commissione esaminatrice tagliò i candidati rimasti per il posto. A distanza di un mese e mezzo il Comune di Terni si riattiva per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente per guidare la direzione istruzione-cultura.

NOVEMBRE 2019, A VUOTO IL PRIMO BANDO: TAGLIO GENERALE

Lo step a vuoto



Il passaggio è necessario dopo ciò che è accaduto con il bando – mobilità esterna volontaria – lanciato la scorsa estate: in quell’iter Roberto Longari, Cinzia Stefanangeli e Luigi Napoli (in ordine di punteggio d’ingresso) erano stato ammessi alla prova orale del 18 novembre. Niente da fare perché la commissione ‘taglio’ tutti i candidati arrivati a quel punto: «Non ha individuato nessuno avente le caratteristiche professionali corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione in relazione al profilo ricercato».

BANDO DIRIGENTE CULTURA: RICORSO AL TAR

Il concorso

Ora si passa – lo stesso successe con la polizia Locale ad esempio, mobilità esterna volontaria senza finale positivo – al concorso pubblico: potrà partecipare chi è in possesso di una laurea (vecchio o nuovo ordinamento, in quest’ultimo caso con la specialistica) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio: su questo aspetto c’è stato anche un ricorso al Tar Umbria (poi non discusso in quanto presentato quando il bando era già chiuso) sulla procedura originaria. La prova consisterà in due scritti e l’orale.