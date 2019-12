‘Pagliacci’ a Terni, un 2019 ricco di donazioni

La cifra più consistente è per il Cinema in pediatria al ‘Santa Maria’ di Terni, ma il 2019 de ‘I Pagliacci’ è stato anche altro a livello di donazioni: sono poco meno di 63 mila euro i fondi complessivi per l’onlus guidata da Alessandro Rossi. Tanto sostegno a famiglie e bambini, oltre che l’aiuto per l’acquisto di strumentazioni per il reparto di pediatria e radioterapia.

I PAGLIACCI E ANNA LEONORI

Il supporto



‘I Pagliacci’ si sono mossi concretamente anche per aiutare Anna Leonori e Valeria Masala: «L’anno che si chiude – il commento di Rossi – ci ha visto impegnati in 115 servizi all’interno dell’ospedale di Terni mentre sono state 66 le attività svolte all’esterno. Ciò che facciamo non è solo donare un sorriso ma è una vera e propria missione. Anche oggi, ultimo giorno dell’anno, siamo di nuovo con i bimbi ricoverati per lasciarci alle spalle un 2019 di condivisione e di vita vissuta pensando in modo concreto a chi sta vivendo un momento di difficoltà». Molte le cene e gli eventi sportivi finalizzati a raccogliere fondi; c’è poi la raccolta dei giocattoli per Natale, i corsi di formazione ed i laboratori per i più piccoli, ospitati nella casa de ‘I Pagliacci’ a città Giardino. Da ricordare che la onlus è una delle quarantacinque realtà del ternano impegnate nel progetto New Generation Community (nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà), rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.