Terni, ladri irrompono in parrocchia a Cospea

Ladri in azione, nella notte tra lunedì e martedì, nei locali della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, a Cospea. Dopo aver forzato una finestra laterale, che si trova accanto all’entrata, una volta all’interno hanno scassinato due distributori automatici situati a pochi passi, al primo piano della struttura. Il bottino è di circa 120 euro, ma superiore è stato il danno, visto che è stato necessario sostituire le gettoniere delle macchinette, dal valore di circa 300 euro.

Lunga serie

Non è la prima che ignoti prendono di mira gli stessi distributori – era già successo nel corso dell’anno -, né che si intrufolano all’interno di altri locali della stessa parrocchia, addirittura anche in chiesa e sacrestia, da dove hanno rubato oggetti di rilevante valore spirituale più che materiale. Nel mirino, sempre in passato, anche la sede della Caritas. Per cercare di prevenire nuovi colpi è stato installato anche un sistema di videosorveglianza (ancora però non funzionante) e delle sbarre ad alcune finestre dell’edificio principale. In merito all’episodio avvenuto tra lunedì e martedì è stata presentata denuncia alle forze dell’ordine.