Terni, ‘Mi Rifiuto’ al lavoro in via Farini

Come annunciato giovedì 2 gennaio i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto sono tornati in via Farini a Terni per ripulire nuovamente una piccola area verde prossima alla nuova via Parmenide. Per l’occasione sono state inaugurate le nuove pettorine che, d’ora in poi, caratterizzeranno tutti i volontari affinché siano maggiormente riconoscibili.

I rifiuti

La raccolta è stata meno ‘proficua’ delle volte precedenti ma una quindicina di sacchi, tra plastica, carta, vetro ed indifferenziato, i volontari sono riusciti a recuperarli. Tra i ‘reperti’ più singolari il pedale di una bicicletta, un paio di stivali da donna, una padella e una sedia in plastica. «Ci sembrava di aver fatto poco – scrivo i volontari – e allora ci siamo spostati nelle aiuole spartitraffico al lato di viale Centurini dove abbiamo completato la raccolta con altri 5 sacchi di rifiuti. Andiamo avanti con il nostro impegno che, a breve, ci porterà nuovamente in provincia, sulla Valnerina, dove stiamo avviando nuove collaborazioni. Cambiare si può, dipende da ognuno di noi».