Terni, picchiato dal ‘branco’ per un euro

Un brutto episodio che riporta l’attenzione su alcune dinamiche giovanili ai confini della legalità e, talvolta, ben oltre. È quello accaduto sabato pomeriggio in via Gramsci, a Terni. Tre adolescenti stavano passeggiando lungo il marciapiede in direzione luna park quando altri due giovanissimi si sono avvicinati al gruppetto, chiedendo se avessero un euro, non si capisce bene a che titolo.

Arroganza

Di fronte al rifiuto – «non abbiamo nulla da darvi» – uno dei due avrebbe iniziato a mettere in atto un atteggiamento ostile, intimidatorio ed aggressivo. Un primo parapiglia nel quale il soggetto – minorenne e pare già ampiamente conosciuto dalla relativa procura e dalle forze dell’ordine – se la sarebbe presa in particolare con uno dei tre, 15enne ternano, sottraendogli il telefono cellulare, gettandolo a terra e poi sputandoci sopra.

Resa dei conti

La questione sembrava finita lì, non bene certo, ma almeno senza ulteriori strascichi. Invece, tempo pochi minuti, i tre – nel frattempo raggiunti da altri amici – si sono ritrovati di fronte una vera e propria ‘banda’, composta da oltre una decina di ragazzini che li hanno raggiunti alla fine di via Gramsci, a poche decine di metri dal luna park dello Staino dove la ‘baby gang’ – allertata via telefono dal presunto ‘capo’ – si trovava per trascorrere il pomeriggio come altre volte.

Le botte

A quel punto sono volate le botte, con il 15enne colpito al volto e costretto, al pari dei due amici, a rintanarsi in un bar della zona per evitare conseguenze ancora peggiori. Il telefono del ragazzino, di nuovo oggetto di attenzioni e sparito nella rissa, è in seguito ricomparso, riconsegnato da un dei giovanissimi coinvolti. Alla fine il 15enne è stato medicato in ospedale per le contusioni e le escoriazioni riportate: per lui una prognosi di sei giorni salvo complicazioni.

Fenomeno mai scomparso

Poi c’è l’indagine, condotta dai carabinieri della compagnia di Terni. In seguito alla denuncia gli inquirenti sono chiamati a ricostruire nel dettaglio l’accaduto, identificando responsabili e ipotesi di reato che spaziano dalle lesioni personali alla rissa. Il tema ‘baby gang’, sparito per un po’ dai radar, non delle forze dell’ordine, torna così prepotentemente sulla scena. E la mente torna anche a casi non ancora risolti come il pestaggio di un 70enne da parte del ‘branco’ avvenuto lo scorso maggio in centro, in via I Maggio, con modalità davvero inquietanti, peggiori se possibile delle lesioni causate all’anziano per motivi del tutto futili, comunque superiori ai trenta giorni.