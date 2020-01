Post Francescangeli: «Consiglio urgente»

Non potevano non provocare strascichi le parole dell’ex assessore del Comune di Terni, Sara Francescangeli, che giovedì, in una conferenza stampa, ha mosso diverse accuse all’amministrazione sia sulla gestione del personale che dei concorsi, oltre che delle casse di palazzo Spada. Venerdì mattina i consiglieri comunali di opposizione di M5s, Pd, Senso Civio e Terni Immagina hanno presentato una richiesta formale di convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario al presidente dell’assise, Francesco Maria Ferranti.

I punti all’ordine del giorno

Per i consiglieri – a firmare l’atto Comunardo Tobia, Valentina Pococacio, Luca Simonetti, Claudio Fiorelli, Federico Pasculli, Francesco Filipponi, Tiziana De Angelis, Paolo Angeletti, Alessandro Gentiletti – all’ordine del giorno della seduta dovrà esserci l’illustrazione da parte del sindaco Leonardo Latini «delle ragioni politiche e tecnico amministrative del decreto del 30 dicembre 2019 che ha modificato la composizione della giunta», oltre che «della situazione della gestione del personale nel Comune di Terni». In particolare vengono richiesti chiarimenti «in ordine alle affermazioni Francescangeli in relazione all’esistenza o meno di un presunto sistema premiale e sulle modalità di svolgimento dei concorsi». Lumi vengono sollecitati anche – e qui viene chiamato in causa anche l’assessore al bilancio, Orlando Masselli – sulle presunte spese eccessive riferite dalla Francescangeli sempre in conferenza stampa e sulla «situazione finanziaria effettiva del Comune». Infine al segretario generale Giampaolo Giunta si chiede di «illustrare le attività svolte nell’anno 2019 nella sua veste di responsabile anticorruzione e trasparenza ed eventuali segnalazioni alla Ppocura della Repubblica di Terni o anomalie riscontrate». Affinché la richiesta di convocazione del consiglio straordinario venga accolta occorre che vi aderisca almeno un quinto dei consiglieri comunali.