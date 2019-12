Terni Triatlon, nuovi orizzonti per lo sport

Anche la stagione 2019 del Terni Triathlon si è chiusa con il tradizionale ‘Galà del Drago’, la festa in cui si assegnano i premi, si tracciano i bilanci e soprattutto si presentano tutte le novità per l’anno nuovo. E quest’anno il galà è stato un vero e proprio evento, con ospiti eccellenti, a partire da Verena Steinhauser, atleta della nazionale e delle Fiamme Oro, capace di salire sul podio della Coppa del Mondo e lanciatissima verso le Olimpiadi di Tokio. Ad accompagnarla, il suo allenatore, Simone Mantolini, che ha tracciato il programma di avvicinamento alle Olimpiadi.

Settore giovanile sugli scudi

Tutti gli atleti dell’Onda Nera presenti, a partire dai ‘draghetti terribili’ della sezione ‘kids’ che tante soddisfazioni hanno dato alla società rossoverde. Una squadra solida, con eccellenze già nei programmi di allenamento nazionali, capace di entrare nella top 10 delle migliori squadre del centro Italia. «Un gruppo sapientemente guidato dagli nostri istruttori FITri Fabio Di Niccola, Luca Barbarese, Pamela Mancini e Giorgio Pansolini – ha spiegato la responsabile del settore giovanile, Daniela Alice Paraschiv -. È grazie al loro lavoro quotidiano ed appassionato che siamo riusciti a conseguire un riconoscimento così prestigioso». La scuola triathlon, infatti, ha ottenuto la qualificazione A+, come solo altre 4 società in Italia, a dimostrazione dei metodi funzionali, delle infrastrutture e della qualità degli allenamenti.

Premi meritati

Sono stati Pamela Mancini e Lorenzo Giordano ad aggiudicarsi l’ambito trofeo di ‘Drago dell’anno’, consegnato dal vice presidente vicario della Federazione italiana triathlon, Riccardo Giubilei. Piazza d’onore per Roberta Porrazzini ed Elisa Marchetti tra le donne e per Tommaso Cresta ed Alessio Bordoni tra gli uomini. Riconoscimenti importanti anche per il miglior esordiente Andrea Tomassini, la migliore ciclista Emanuela Frattaroli, i migliori runners Elisa Marchetti e Giordano Massi e soprattutto per i due finalisti mondiali all’IronMan 70.3 di Nizza ed al Campionato del Mondo di IronMan di Kona, Edoardo e Lorenzo Felici, che hanno portato il Drago rossoverde sui traguardi più prestigiosi della stagione.

Forze unite: polo sportivo d’eccellenza

Il Galà è stata poi l’occasione per presentare le novità della stagione 2020: la dinamica società del presidente Fancelli prosegue sulla strada dei progetti ambiziosi ed anche stavolta non ha tradito le aspettative: nascerà da gennaio, infatti, un importante sodalizio con il CCP Piediluco Triathlon del presidente Roberto Pierini e con la Ternana Marathon di Tommaso Moroni, entrambi presenti alla festa con i rispettivi direttivi. Una collaborazione rivolta a tutti gli sportivi della città che, di fatto, riunisce sotto un unico progetto di sviluppo oltre 400 atleti. «Abbiamo voluto proporre un progetto che mirasse alla sinergia anche per l’organizzazione di eventi sportivi di qualità, per lo sviluppo delle attività giovanili e per incrementare il gruppo di amatori che, giorno dopo giorno, vivono lo sport con passione ed amicizia – ha detto Fabrizio Castellani, vice presidente del Terni Triathlon». «Due ‘draghi’ per una stessa maglia – ha aggiunto Tommaso Moroni, presidente della Ternana Marathon -. Infatti gli atleti del Terni Triathlon avranno modo di correre con una maglia a loro dedicata e sotto i colori della Ternana Marathon, mentre i ragazzi si alleneranno con l’Onda Nera Kids e tutti potranno usufruire di ben tre sedi, la palestra ed una location unica presso il Circolo Canottieri Piediluco». L’ennesima avvincente sfida rivolta a tutti gli atleti della città.