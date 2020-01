Terni, ubriaco investe 50enne: è gravissima

Grave incidente stradale nella serata di domenica 5 gennaio a Terni, lungo via Battisti all’altezza di largo don Minzoni, dove una 50enne ternana – R.C. le sue iniziali – è stata investita, mentre stava attraversando la strada, da una Fiat Panda condotta da un 25enne residente in una frazione del comune di Spoleto, che procedeva in direzione piazza Tacito. A bordo del veicolo, con il conducente, c’erano altre due persone.

Prognosi riservata

La 50enne è stata subito soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale in ‘codice rosso’: le sue condizioni sono gravi ed è ricoverata nel reparto di rianimazione del ‘Santa Maria’ di Terni con riserva di prognosi. Sul posto si sono portati gli agenti dell’ufficio incidenti e della I sezione territoriale della polizia Locale di Terni, con gli ufficiali Sauro Marsili ed Eros Laudi, supportati anche dai colleghi della polizia Stradale e della squadra Volante.

Positivo all’alcol test e denunciato

Il 25enne spoletino al volante della Panda, a seguito degli accertamenti condotti con l’etilometro messo a disposizione della Stradale, è risultato positivo con un tasso doppio rispetto al massimo (0,50 grammi/litro) consentito dalla legge. Per questo, oltre al sequestro del veicolo ed alle sanzioni previste, è scattata la denuncia a piede libero alla procura di Terni.