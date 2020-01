Terni, via degli Arroni: un tetto di speranza

Un appartamento acquistato con tanti sacrifici, quella maledetta esplosione in via degli Arroni e l’amara realtà: l’aver perso tutto e dover far fronte a tanti disagi. Francesco e Francesca sono una giovane coppia – hanno meno di trenta anni, lei è in dolce attesa – di Terni rimasta senza una casa dopo l’incidente dello scorso 28 dicembre: in loro soccorso è arrivata l’associazione Luce per Terni. Dal 7 gennaio avranno un nuovo tetto a titolo gratuito fin quando ne avranno bisogno.

TRE USTIONATI NELL’ESPLOSIONE DI VIA DEGLI ARRONI

L’aiuto

I due hanno usufruito della prima accoglienza del Comune per la temporanea ospitalità in un albergo cittadino. Ma c’è un limite e dunque da martedì c’era necessità di andare in un’altra sistemazione: «Erika Lucci – spiega l’associazione – ha subito pensavo di contattarli per mettergli a disposizione una casa a Terni dove possono stare dal 7 gennaio a titolo gratuito quando lasceranno l’albergo messo a disposizione dalle autorità». «So cosa significa – commenta la presidente di Luce per Terni – ritrovarsi senza niente perché ho già avuto esperienza con il terremoto di Amatrice: continuerò fino a che avrò fiato a credere in una Terni diversa e dove il cuore e i valori devono sempre vincere prevalendo su tutto. Inizieremo una raccolta di tutto quello che potrà servire a questi ragazzi giovani per vivere sereni e ricredere in un futuro nonostante la tragedia vissuta. Questo gesto è il vero significato che ‘la speranza non muore mai’».

L’INFERNO DI VIA DEGLI ARRONI

Il sostegno

Emozione per la giovane coppia: «Oltre alla solidarietà dei nostri amici e famiglia abbiamo ricevuto aiuto, supporto e comprensione solo dall’albergo sostenuto dal Comune e poi dall’Associazione Luce Per Terni, perché noi dal 7 gennaio 2020 non avevamo più un tetto su cui stare tranquilli e garantirlo a nostro figlio che aspettiamo. Grazie ad Erika e Maria Cristina Lucci».