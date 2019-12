Terni, via ai controlli: anche antidroga all’Itis

Un giovedì pre-natalizio fatto di controlli a tappeto, a Terni. Su tutti i fronti: prevenzione reati predatori, contrasto al consumo e spaccio di droghe, verifica delle condizioni di soggiorno in Italia e soggetti sottoposti a misure. In campo tutte le forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale – chiamate a monitorare non solo l’area cittadina, ma anche il territorio provinciale (è il caso dell’Arma).

I controlli nelle scuole e in città

L’attività, coordinata giovedì dal vice questore Marco Colurci, è stata disposta a livello nazionale dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ed a Terni si è partiti da uno specifico servizio anti-droga all’Itis ‘Allievi-Sangallo’, di concerto con il dirigente scolastico. Si proseguirà nei luoghi caratterizzati da un intenso transito di persone e nei principali spazi di aggregazione giovanile. Come già avvenuto nei giorni scorsi, particolare attenzione verrà destinata anche a tutti gli istituti scolastici superiori del ternano che anche nel corso delle prossime settimane ospiteranno specifici controlli.

