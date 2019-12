Terni, via Bazzani: «L’angolo del rifiuto»

«Lasciare spazi inutilizzati, a quanto pare, genera un automatico senso di voler colmare quel vuoto con quello di cui dobbiamo disfarci. E così che 3 metri quadri di terra diventano il luogo ideale per abbandonare una bicicletta, rifiuti elettrici, una valigia, rifiuti urbani e tanta plastica e tanto vetro». Con poco più di mezz’ora 5 volontari di ‘Mi Rifiuto’ e ‘Retake Terni’ hanno bonificato l’intera area di via Bazzani a Terni lasciando tutti i rifiuti differenziati sul posto, in attesa del prossimo recupero da parte di Asm.

Il decoro

«Insudiciare la città, purtroppo, denota un’inevitabile mancanza di amore», commentano i volontari. «Amore per il bello, amore per il decoro, ma anche amore per se stessi. Non è retorica, ma una constatazione di qualcosa che, intervento dopo intervento, diventa sempre più chiaro ed evidente. E ci piace pensare che in ogni posto, in ogni quartiere e in ogni parco che abbiamo ripulito, possa essere rimasta una scintilla del gesto d’amore che, invece, noi abbiamo compiuto verso la città. Cambiare si può, dipende da ognuno di noi».