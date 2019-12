Teverina, ritrovata la 29enne scomparsa

Sono state ore di apprensione – seguite da un grande sospiro di sollievo – nel territorio della Teverina, in provincia di Terni, per la scomparsa di E.P., 29enne originaria di Lugnano in Teverina e residente ad Attigliano, di cui si erano perse le tracce. La sua auto era stata ritrovata nelle prime ore di lunedì dalla polizia Stradale di Orvieto lungo l’autostrada A1, ferma sulla corsia di emergenza, fra Attigliano ed Orvieto in carreggiata nord. Le ricerche della giovane, sostenute anche dagli appelli via social, sono state condotte a tappeto dalle forze dell’ordine, fino al ritrovamento avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì in provincia di Viterbo ed in particolare in località Sipicciano, nel comune di Graffignano. Le condizioni della 29enne vengono definite ‘buone’ ed è stata condotta al pronto soccorso per gli accertamenti – di rito – del caso.

Condividi questo articolo su