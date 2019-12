Trapani-Perugia 2-2 Brutti e fortunati

Un Perugia fra i più brutti dell’anno – per stessa ammissione di Oddo – porta via da Trapani un punto d’oro e un Falcinelli finalmente sorridente per il suo primo gol, realizzato su un rigore, per gentile concessione di ‘Re Pietro’ Iemmello, che gli lascia il rigore decisivo – quello del 2-2 – a pochi minuti dal termine. Espulso Gyomber nel finale, difesa ancora in emergenza nell’ultima contro il Venezia.

《Cosa faccio se mi trovo in contropiede con Falcinelli? Gliela passo, lui segna e vado ad abbracciarlo 》. La promessa di Pietro Iemmello – imbeccato da Marco Taccucci in diretta su UmbriaTv sabato scorso dopo la vittoria sulla Virtus Entella – è stata subito mantenuta. Non si è trattato di un assist ma di un rigore lasciato da Pietro a Diego. Un bel gesto, che non è passato inosservato e che forse conterà nell’economia del campionato biancorosso più del punto preso in Sicilia.

Trapani-Perugia 2-2: il tabellino

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Fornasier, Scognamillo, Strandberg; Luperini, Moscati, Taugourdeau, Colpani (76′ Aloi), Grillo; Biabiany (67′ Pagliarulo), Pettinari (81′ Nzola).

Allenatore: Castori.

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi (76′ Balic), Gyomber, Sgarbi, Di Chiara (68′ Nzita); Nicolussi, Carraro (57′ Falcinelli), Falzerano; Capone, Buonaiuto; Iemmello.

Allenatore: Oddo.

Arbitro: Marini di Roma.

Reti: 23′ Luperini (T), 62′ Iemmello rig. (P), 64′ Pettinari (P), 85′ Falcinelli rig. (P)

Ammoniti: 55′ Biabiany (T), 67′ Sgarbi (P), 74′ Scognamillo (T), 84′ Grillo (T), 87′ Taugourdeau (T)

Espulsi: 60′ Strandberg (T), 85′ Gyomber (P)