Umbria, si cerca una 66enne scomparsa

Appello per una persona scomparsa in Umbria. A lanciarlo è il Comune di Montone, in provincia di Perugia, attraverso una nota stampa: «Questa mattina (domenica, ndR) Floriana Barzotti si è allontanata da casa. Floriana ha 66 anni è alta 1 metro e 60, corporatura normale, ha capelli a caschetto lisci color rosso mogano, porta gli occhiali e al momento dell’allontanamento indossava un trench nero. È uscita di casa – spiegano dall’amministrazione – e poi ha preso la sua auto, una Panda Young rosso bordeaux targata BD 012 GM. Chiunque l’avesse vista o avesse informazioni utili – è l’appello – è pregato di contattare il 112 o il numero 339.5981701». Le ricerche della donna sono andate avanti per tutta la giornata di martedì – in campo anche i carabinieri ed i vigili del fuoco – fino al tramonto, quando per carenza di luce sono state temporaneamente sospese.

